"Манчестер Юнайтед" устроил голевую феерию с "Саутгемптоном": видео

"Манчестер Юнайтед" выиграл 13-й матч под руководством норвежского тренера Уле Гуннара Сульшера. Манкунианцы на родном "Олд Траффорде" в драматическом матче одолели "Саутгемптон".

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 3:2

Голы: Перейра, 53, Лукаку, 59, 89 – Валери, 26, Уорд-Проуз, 75

Незабитый пенальти: Погба, 90+5 (МЮ)

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"Манчестер Юнайтед" уже 12 матчей на внутренней арене не знает поражений. На этот раз подопечные Уле Гуннара Сульшера победили "Саутгемптон", который борется за выживание.

Первым счет в игре открыли именно "святые". На 26 минуте отличился Валери. В первом тайме "красными дьяволам" отыграться не удалось, поэтому все самое интересное команды оставили на второй тайм.

После перерыва на 53 минуте возобновил паритет Перейра. А уже через шесть минут МЮ вывел вперед Лукаку. Однако "Саутгемптон" нашел в себе силы отыграться благодаря голу Уорд-Проуза.

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Казалось, что хозяева потеряют важные очки в борьбе за топ-4. Однако Ромелу Лукаку на 89 минуте добыл для своей команды очередную победу. Кроме того хозяева могли забить четвертый гол, однако Поль Погба не сумел реализовать пенальти. Таким образом 3:2 в пользу МЮ.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – видеообзор матча

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