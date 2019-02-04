Хет-трик Агуэро принес победу "Манчестер Сити" над "Арсеналом": видео

"Манчестер Сити" одержал двенадцатую домашнюю победу в АПЛ и продолжает погоню за "Ливерпулем". В центральном матче 25-го тура команда Хосепа Гвардиолы разобралась с лондонским "Арсеналом".

Манчестер Сити – Арсенал 3:1

Голы: Агуэро, 1, 43, 61 – Кошельны, 11

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Героем матча стал нападающий "горожан" Серхио Агуэро, отметившийся хет-триком. Первый свой мяч аргентинец, как и в предыдущем проигранном поединке с "Ньюкаслом", забил уже на 1 минуте встречи.

Однако, футболист "Арсенала" Косьельни сравнял счет на 11 минуте. Агуэро вывел "горожан" вперед под конец первого тайма. Также он забил во втором тайме, переправив мяч после прострела Стерлинга.

"Манчестер Сити" набрал 59 очков и отвоевал вторую позицию у "Тоттенхэма". Команда Гвардиолы сократила отставание от лидера, "Ливерпуля", до 2 пунктов. Поражение "Арсенала" ухудшило шансы "канониров" в борьбе за топ-4 с "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Арсенал

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