"МанСити" уверенно победил "Челси" и поднялся на третье место в АПЛ: видео

В матче между "Манчестер Сити" и "Челси" в субботу, 23 ноября, временно определялась судьба третьего места в АПЛ. Команды разделяло всего одно очко. Поэтому победа "Манчестер Сити" позволила им обойти соперника.

Манчестер Сити – Челси 2:1

Голы: Де Брюйне, 29, Марез, 37 – Канте, 21

В начале матча больше инициативой владело "Челси". Такой ход несколько озадачил хозяев поля. И именно "Челси" удалось отличиться первыми. Одна из немногочисленных атак закончилась голом. Канте получил заброс с центральной линии, прикрыл мяч корпусом в борьбе с соперником и сумел таки пробить уже в падении. Мяч пролетел мимо Эдерсона и закатился за линию ворот.

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Но еще до перерыва "МанСити" не только сравнял счет, но и вышел вперед. Сначала отличился Де Брюйне. Мяч к нему отлетел после рикошета, и забил бельгиец тоже благодаря рикошету. После его удара мяч ударился о двух игроков "Челси", изменил траекторию полета и залетел в ворота мимо голкипера.

Зато гол Мареза – это чистая техника игрока. Он смело пошел сразу на двух соперников на линии штрафной, проскочил между ними, после чего нанес удар в дальний угол ворот. Кэпа со скачком опоздал.

Сам голкипер "Челси" мог стать соавтором третьего гола в свои ворота. Он неудачно выбил мяч – как раз на Агуэро. Нападающий вышел на ворота и пробил над голкипером, но попал в перекладину.

Но третий гол таки побывал в воротах Кепы. Произошло это уже в компенсированное арбитром время. Но сам арбитр его и не засчитал. После просмотра повтора он зафиксировал офсайд у Стерлинга.

Видеообзор матча МанСити – Челси

"МанСити" побеждает и обходит "Челси" в турнирной таблице. Теперь "горожане" третьи, а лондонский клуб на четвертой позиции. Лидирует и в дальше "Ливерпуль", а вторым идет "Лестер".

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