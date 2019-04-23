Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

В среду, 24 апреля, в чемпионате Англии состоится манчестерское дерби – "Манчестер Юнайтед" примет "Манчестер Сити". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"

Это будет матч 31-го тура АПЛ, который должен был быть сыгран еще 16 марта. Но тогда "Манчестер Юнайтед" играл против "Вулверхэмптона", а "Мансити" с "Свонси" в четвертьфинале Кубка Англии. Поэтому этот матч перенесли. Стоит добавить, что тогда команды получили разные результаты – МЮ проиграл и вылетел из турнира. Зато "Манчестер Сити" выиграл, как и потом игру против "Брайтона" в полуфинале. Поэтому команда Пепа Гвардиолы сыграет в финале против "Уотфорда" 18 мая.

И не только в Кубке Англии дела у команд идут по-разному. В чемпионате Англии "Мансити" борется за победу, в то время как "МанЮнайтед" может "пролететь" мимо места в Лиге чемпионов. И даже то, что матч состоится на "Олд Траффорд", не делает "красных дьяволов" фаворитами противостояния, наоборот, они выступают откровенными аутсайдерами. особенно после четырех голов от "Эвертона".

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Прогноз "Фаворит спорт"

Их эксперты оценили победу "Манчестер Юнайтед" коэффициентом 7,00. На то, что победит "Манчестер Сити" – 1,45. Ничья в матче – 4,65.

Букмекеры ожидают, что в матче будет минимум три гола. Коэффициент на ставку "тотал матча более 3,0" – 1,80, в то время как "тотал матча менее 3,0" – 2,02.

И сразу четыре игрока "Мансити" имеют больше шансов забить, чем их соперники – 1,75 на гол Серхио Агуэро, 2,10 на гол Габриэла Жезуса. Гол Лероя Сане или Рахима Стерлинга – 2,50. Зато гол Ромалу Лукаку за "МЮ " – 3,00. Такой же коэффициент на гол Рияда Мареза. Для примера, гол украинца Александра Зинченко – 9,50. Гол бывшего игрока "Шахтера", который сейчас выступает за "красных дьяволов" Фреда – 13,00.

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Прогноз 1xBet

Букмекеры этой конторы выставили коэффициент в 6,85 на победу "Манчестер Юнайтед". Победа "Мансити" – 1,5. Ничья – 4,84.

Эксперты ожидают в матче, что обе команды забьют – 1,665 на это. На то, что хотя бы одна команда не забьет – 2,325.

Относительно авторов голов, то у Серхио Агуэро коэффициент 1,88, Габриэля Жезуса – 2,1. Гол Ромалу Лукаку – 3,44. Ставка на гол Александра Зинченко – 14,00.

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Прогноз PariMatch

Победа "Манчестер Юнайтед" оценена в 6,50. Победа "Мансити" – 1,47. Ничья – 4,90.

Стоит отметить, что в случае победы "Манчестер Сити", команда выйдет на первое место в чемпионате Англии. Ничья или победа МЮ оставит лидером чемпионата "Ливерпуль".