"Манчестер Сити" с Зинченко обыграл "Вест Хэм": видео голов

В 28 туре АПЛ могло состояться украинское дерби – "Манчестер Сити" Александра Зинченко принимал "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко. И если первый отыграл весь матч, то второй по-прежнему восстанавливается после травмы.

Манчестер Сити – Вест Хэм 1:0

Гол: Агуэро, 59 (пен)

За весь матч "Вест Хэм" имел единственный шанс, чтобы отличиться. И возник он после ошибки Зинченко. Игрок, который традиционно вышел на позиции левого защитника, ошибся в собственной штрафной, когда мяч долетел до Кэрролла. Нападающий пробивал в касание, и только реакция голкипера Эдерсона спасла "МанСити" от пропущенного мяча.

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Между тем хозяева поля имели несколько возможностей отличиться. Ближе всего ко взятию ворот был Бернарду Силва. Но мяч после его удара попал в штангу. Во втором тайме полузащитник тоже опасно пробивал, но "молотобойцев" сначала спас вратарь Фабиански, а впоследствии и защитник, который выбил мяч с линии ворот.

Забил единственный гол в матче Агуэро. Он отличился с пенальти.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Вест Хэм

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"Манчестер Сити" продолжает чемпионскую погоню за "Ливерпулем", который в параллельном матче разгромил "Уотфорд" 5:0. Клуб Зинченко отстает от соперников на одно очко.