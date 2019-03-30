"Манчестер Сити" с Зинченко в составе победил "Фулхэм" и вышел в лидеры АПЛ

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"Манчестер Сити" победил "Фулхэм"
"Манчестер Сити" победил "Фулхэм" / mancity.com

Перед матчем против "Фулхэма", "Манчестер Сити" отставал от "Ливерпуля" на два очка. Поэтому победа над соперником возвращала "горожан" на первое место в АПЛ.

Фулхем – Манчестер Сити 0:2

Гол: Бернанду Силва, 5, Агуэро, 27

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе, заняв уже привычное место на левом фланге защиты. И не дал отличиться соперникам.

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Зато "МанСити" уже в первом тайме зажал хозяев на их половине поля. И к середине тайма решил все задачи. Сначала отличился Бернарду Силва после паса Серхио Агуэро. А потом игроки поменялись ролями – португалец ассистировал, а нападающий забил гол.

В целом еще до перерыва счет мог быть разгромным. Игроки "Манчестер Сити" нанесли 18 (!) ударов по воротам, шесть из которых летели в створ.

После отдыха ситуация не слишком изменились. "МанСити" и дальше владел инициативой. Только на этот раз давление на ворота Серхио Рико было несколько ниже. Поэтому и голов уже не было.

"Манчестер Сити" победил и вышел на первое место в чемпионате Англии. Команда опережает "Ливерпуль" всего на одно очко.

Видеообзор матча Фулхэм – Манчестер Сити

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Манчестер Сити Александр Зинченко
Источник: 24 Канал
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