"Манчестер Сити" обыграл дома "Тоттенхэм", но вылетел из Лиги чемпионов: видео

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" устроили настоящий триллер и драму в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Зрители на "Этихад Стэдиум" увидели сразу семь голов. Но в итоге радовались именно фанаты "Тоттенхэма".

Манчестер Сити – Тоттенхэм 4:3 (4:4 по сумме двух матчей, дальше проходит "Тоттенхэм")

Голы: Стерлинг, 4, 21, Б. Силва, 11, Агуэро, 59 – Сон, 7, 10, Льоренте, 73

Выйти вперед и сравнять счет по сумме двух матчей "Мансити" удалось уже в дебюте встречи. Стерлинг получил пас на углу штрафной площадки и пробил крученым ударом мимо Альдервейрельда в угол ворот "Тоттенхэма". Голкипер в прыжке к мячу не дотянулся.

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Но уже на 7-й минуте "Тоттенхэм" сравнял счет. Лукас Моура отдал пас на Алли. Мяч пытался перехватить Ляпорт. Но, фактически, сбросил мяч под удар Сону. Кореец свой момент не упустил, пробив под ногой Эдерсону.

Проходит мгновение – и уже "Тоттенхэм" впереди. И снова забил Сон, и снова после ошибки Ляпорта. На этот раз защитник неудачно принял мяч. Лукас отдал пас на Алли, а уже тот на Сона. Игрок пробил в дальний угол ворот.

Но за десять минут от начала матча на "Этихад Стэдиум" был забит и четвертый гол. На этот раз "Манчестер Сити" уже сравнял счет. Автор гола – Бернарду Силва. Он пробивал с угла вратарской площадки, мяч пролетел между ногами Роуза. Незначительный рикошет от них – и Льорис не дотянулся до мяча. "Мансити" сравнял счет. Но команде и в дальнейшем надо было забивать два гола. Для этого у подопечных Пепа Гвардиолы оставалось 80 минут.

На 21-й минуте "Манчестер Сити" вышел вперед. "Горожане" получили право на штрафной, который быстро разыграли. В итоге мяч попал к де Брюйне, который прострелил вдоль линии ворот. На дальней штанге его пас в касание замкнул Стерлинг.

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После такого голепада команды немного взяли перерыв. Бернарду Силва со штрафного решил забросить мяч за спину Льоренте, но перебросил и ворота. За это время "Тоттенхэм" потерял из-за травмы Сиссоко, вместо которого вышел Льоренте. Сон пробивал в дальний угол ворот. Для оформления хет-трика в этом матче корейцу не хватило считанных сантиметров.

В начале второго тайма "Мансити" создал два опасных момента. Сначала де Брюйне пробивал со штрафного почти с линии штрафной площадки. Но выше ворот. При этом желтую карточку за этот фол получил Сон, и он пропустит следующий матч своей команды в Лиге чемпионов. Почти сразу после этого Давид Силва простреливал в штрафной площадке, и Бернарду Силва пробивал в касание. Льорис сыграл не слишком уверенно, отбив мяч перед собой. Но добивание у игроков "МанСити" не удалось.

На 53-й минуте Льорис еще раз спас свою команду. Опасно пробивал де Брюйне. На это "Тоттенхэм" ответил своими двумя моментами. Сначала Моура отдавал пас на Сона. Но полузащитник не сумел использовать возможность выйти один на один на ворота Эдерсона. За минуту – Льоренте пробивал в падении. Голкипер "Мансити" отбил мяч, и защитник его подстраховал.

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В ответ хозяева забили четвертый гол. Де Брюйне протолкнул мяч на Агуэро, и аргентинец мощно пробил в ближний угол ворот над Льорисом. Голкипер даже не сумел среагировать на этот удар.

На 73-й минуте после подачи с углового Льоренте отправил мяч в ворота Эдерсона. Но арбитр матча был вынужден воспользоваться помощью VAR-системы. Все из-за того, что мяч перед тем попал в руку. Но судья засчитал этот гол. Поэтому снова лондонская команда при таком счете выходила в полуфинал Лиги чемпионов.

На второй из пяти добавленных минут Стерлинг еще раз забил после паса Агуэро. Судья сначала засчитал гол, но впоследствии отменил его – офсайд.

Напряжение матча росло. Но голов больше не было. "Тоттенхэм" победил и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Там он сыграет против "Аякса".