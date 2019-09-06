Марадона возглавил аргентинский клуб

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Диего Марадона
Диего Марадона

Диего Марадона не долго оставался без работы, после того, как летом покинул мексиканский клуб "Дородос". Его новым местом работы стала "Химнасия" из Аргентины.

Информацию о том, что Марадона возглавит "Химнасию", озвучили в самом клубе. Впоследствии стало известно, что легендарный игрок (но не тренер) подписал контракт на сезон 2019/20.

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Марадона после окончания карьеры игрока так и не смог стать достойным тренером. Сначала он работал с аргентинскими клубами, при этом как играющий тренер (хотя часть матчей отбывал дисквалификацию). При этом на то время у него не было лицензии. После этого долгое время был вне футбола. Пока его не пригласили в ОАЭ. Но в большинстве из этих клубов он был для привлечения медийного внимания, чем тренерской работы. При том что ему в свое время даже доверили сборную Аргентины, с которой он пробился на Чемпионат мира 2010 года.

Летом 2018 года Марадона был назначен на должность президента правления футбольного клуба "Динамо-Брест", в котором выступали украинские футболисты (сейчас там играют Артем Милевский, Алексей Хобленко и Александр Нойок). Но и там долго не задержался.

 

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Теги: Спорт Футбол Диего Марадона
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