24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Марина Бех-Романчук очаровала новыми романтическими фото

- Читати новину українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук дальше продолжает радовать своих болельщиков красивыми фото.

Фото спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме.

Стоит увидеть: Красивые и талантливые: привлекательные украинские футзалистки – фото

Я уже хочу весны, а ты?
подписала фото спортсменка.

Легкоатлетка специализируется на прыжках в длину и уже успела завоевать немало побед для Украины.

Украинка в этом сезоне вошла в историю легкой атлетики. Бех-Романчук выиграла все соревнования, в которых участвовала с прыжком 6,90 метра и дальше в помещении.

Добавим, украинка Марина Бех-Романчук победила в самой престижной серии международных легкоатлетических турниров World Athletics Indoor Tour.

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор после атаки в Сирии: детали
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Спорт Новости Спорта легкая атлетика Марина Бех-Романчук
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:46 Иранская футболистка умерла от коронавируса
Софія Кулай
сегодня 10:41 В США баскетболист забросил сумасшедший мяч со своей половины поля: видео
Юрій Семенюк
сегодня 08:25 Результаты матчей и видео голов 1/16 финала Лиги Европы
Юрій Семенюк
сегодня 00:18 Олимпийская надежда Украины Наталья Прищепа провалила допинг-тест
Юрій Семенюк
27 февраля 20:33 ФИФА согласилась внести кардинальные изменения в аренду игроков: что предлагается
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук