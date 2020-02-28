Марина Бех-Романчук очаровала новыми романтическими фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук дальше продолжает радовать своих болельщиков красивыми фото.

Фото спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Я уже хочу весны, а ты?

– подписала фото спортсменка.

Легкоатлетка специализируется на прыжках в длину и уже успела завоевать немало побед для Украины.

Украинка в этом сезоне вошла в историю легкой атлетики. Бех-Романчук выиграла все соревнования, в которых участвовала с прыжком 6,90 метра и дальше в помещении.

Добавим, украинка Марина Бех-Романчук победила в самой престижной серии международных легкоатлетических турниров World Athletics Indoor Tour.