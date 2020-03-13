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Марина Бех-Романчук очаровала позитивными фото и спортивной фигурой

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На фоне всех событий об отмене соревнований из-за эпидемии коронавируса, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук не теряет мотивации, хорошего настроения и продолжает тренироваться. Украинка любит делиться со своими фанатами красивыми фото с отдыха, тренировочного процесса или светских мероприятий.

Фотографии спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Можно отметить, что Марина Бех-Романчук много времени тренируется. Спортсменка специализируется на прыжках в длину. На фото Марина Бех-Романчук всегда выглядит подтянутой, такой спортивной форме может позавидовать каждый.

Время продолжать работать. Хотите больше фото?
– коротко прокомментировала Бех-Романчук.

Еще одним ярким фото поделилась украинка.

Я люблю то, что я делаю. Люблю спорт и путешествия. Мой активный образ жизни вдохновляет меня,
– мотивационно подписала фото спортсменка.

  • Стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину по итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020.
  • Украинка стала второй легкоатлеткой в истории легкоатлетических соревнований, которой удавалось одержать четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дольше в помещении.
  • Получила звание "Лучшая спортсменка Украины в октябре".
  • Украинка замужем за украинским успешным пловцом Михаилом Романчуком.

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Автор: София Кулай
Теги: Спорт Марина Бех-Романчук легкая атлетика
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