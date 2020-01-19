Марина Бех-Романчук опубликовала романтично-соблазнительное фото со своим мужем
Одна из самых красивых пар украинского спорта – это прыгунья в длину Марина Бех-Романчук и пловец Михаил Романчук.
В этом можно убедиться, взглянув на новые фотографии. которые Марина опубликовала в Instagram.
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Фото девушка подписала как "Твой взгляд". Хотя то, как Михаил смотрит на свою жену, на фото не видно. Зато виден взгляд самой девушки, и ее влюбленные глаза и улыбка.
- Марина Бех-Романчук – украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в длину. Победительница II Европейских игр 2019 в Минске и Универсиады-2019 в Неаполе. На чемпионате мира 2019 года завоевала серебряную медаль, прыгнув на 6,92 метра.
- Михаил Романчук – пловец, чемпион Европы 2018 года (400 м вольным стилем и 800 м вольным стилем), чемпион мира 2018 года в 1500 м вольным стилем на "короткой воде". В 2017 и 2019 году завоевывал серебряные награды на 1500 м вольным стилем на чемпионатах мира.
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