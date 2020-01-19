Марина Бех-Романчук опубликовала романтично-соблазнительное фото со своим мужем

Одна из самых красивых пар украинского спорта – это прыгунья в длину Марина Бех-Романчук и пловец Михаил Романчук.

В этом можно убедиться, взглянув на новые фотографии. которые Марина опубликовала в Instagram.

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Фото девушка подписала как "Твой взгляд". Хотя то, как Михаил смотрит на свою жену, на фото не видно. Зато виден взгляд самой девушки, и ее влюбленные глаза и улыбка.