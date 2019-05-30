Марина Бех-Романчук показала безумное тренировки: увлекательное видео
Украинская легкоатлетка по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с тренировки, где она установила свой новый персональный рекорд.
На видео спортсменка разгоняется и делает прыжок в длину.
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По ее словам, это ее персональный лучший результат.
Мой новый персональный рекорд. Люблю эти тренировки,
– подписала сообщение спортсменка.
К слову, Марина Бех-Романчук получила серебро на первом этапе "Бриллиантовой лиги" в прыжках в длину. Там украинка одолела в прыжке 6,84 метра.
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Источник: 24 канал
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