Марина Бех-Романчук показала безумное тренировки: увлекательное видео

Украинская легкоатлетка по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с тренировки, где она установила свой новый персональный рекорд.

На видео спортсменка разгоняется и делает прыжок в длину.

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По ее словам, это ее персональный лучший результат.

Мой новый персональный рекорд. Люблю эти тренировки,

– подписала сообщение спортсменка.

К слову, Марина Бех-Романчук получила серебро на первом этапе "Бриллиантовой лиги" в прыжках в длину. Там украинка одолела в прыжке 6,84 метра.

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