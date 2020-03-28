Марина Бех-Романчук рассказала, за чем скучает во время карантина

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук активно готовится к новому летнему сезону в позитивном настроении. Но есть спортсменке и за чем грустить, этим она поделилась с болельщиками в соцсети.

Марина Бех-Романчук – одна из наиболее активных пользовательниц Инстаграма среди украинских спортсменов. Она едва ли не ежедневно делится своими фото и видео с тренировок и личной жизни, но нельзя не обратить внимание, что все фотографии легкоатлетка тщательно выбирает. Фанаты неоднократно обращали внимание на великолепную подтянутую фигуру Марины Бех-Романчук.

Стоит увидеть Никогда не останавливайся: легкоатлетка Марина Бех-Романчук активно готовится к сезону

Недавно пришла печальная весть, что Олимпиада-2020, которая должна была происходить в Токио была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Все спортсмены остаются на карантине и поддерживают физическую форму дома. Украинка много тренируется, на всех фото можно увидеть, что легкоатлетка не теряет позитивный настрой и продолжает серьезно тренироваться. Но спортсменка призналась, что есть единственная вещь по которой она скучает – это тренировки на стадионе.

Я пропускаю свои тренировки на стадионе,

– подписала фотографию легкоатлетка.

Отметим, что любимая арена для тренировок спортсменки – это стадион Gloria Sports Arena, что находится в Белеке (Турция).

Достижения Марины Бех-Романчук

Призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.

В 2019 году получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре".

По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.

Украинка стала второй спортсменкой в истории легкой атлетики, которой удавалось одержать четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дольше в помещении.

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