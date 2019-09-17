Марина Бех-Романчук снова порадовала фанатов сексуальным фото
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает радовать своих фанатов сексуальными фото.
В своем Instagram Марина Бех-Романчук выставила фото в купальнике.
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"Иногда я выгляжу как обезьянка", – подписала снимок она.
К слову, недавно Бех-Романчук завоевала для Украины третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.
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