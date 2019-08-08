Мариуполь – АЗ Алкмар: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

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Мариуполь – АЗ Алкмар: где смотреть онлайн Лига Европы 2019 – 08.08.2019
Маріуполь – АЗ Алкмар смотреть онлайн / ФК "Мариуполь"

Футбольный клуб "Мариуполь" в четверг, 8 августа, начнет свой еврокубковый путь матчем против голландского "АЗ Алкмар". Матч состоится в Одессе, а посмотреть его можно будет как на стадионе, так и по телевидению и онлайн.

Эту игру будет показывать телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 19:55, игра начнется в 20:00.

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Эта игра будет доступна для просмотра онлайн на сайте видеосервиса Oll.tv. Стоит отметить, что онлайн-просмотр матча платный (50 гривен за доступ к видео на 24 часа и 89 гривен за месячный абонемент). Кроме того, на сайте следует зарегистрироваться.

"Мариуполь" только начинает свой путь в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Что касается АЗ, то на предыдущей стадии квалификации голландский клуб встречался со шведским "Хеккеном". Игра в Нидерландах завершилась со счетом 0:0, а вот на выезде соперники "Мариуполя" одержали уверенную победу со счетом 3:0.

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Лига Европы: результаты матчей 8 августа
8 августа
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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы ФК Мариуполь
Источник: 24 канал
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