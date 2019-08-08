"Мариуполь" сыграл вничью с "АЗ" в Лиге Европы благодаря невероятным сейвам Худжамова: видео

"Мариуполь" в матче против "АЗ Алкмар" в Лиге Европы в четверг, 8 августа, мог проиграть с разгромным счетом. Но надежная игра вратаря азовцев Рустама Худжамова помогла не пропустить дома.

Мариуполь – АЗ Алкмар 0:0

Команды начали довольно активно. "Мариуполь" несколько раз выходил в атаку. Но Тищенко первый раз не успел к мячу, а второй – как следует пробить.

Зато на 10-й минуте Максим Чех неудачно скинул назад мяч в собственной штрафной, чем едва не воспользовались соперники. Но прострел вдоль линии ворот под удар удалось прервать, выбив мяч на угловой.

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Опасно было, когда на 15-й минуте Томас Аувеян решился на дальний удар. Мяч лишь чудом разминулся с верхним углом ворот. При этом Рустам Худжамов лишь взглядом провел этот мяч. Но именно он отразил опасный удар Келвина Стенгса с линии штрафной. Мяч летел под перекладину ворот, и голкипер в высоком прыжке сумел отбить его.

Свою атаку "Мариуполь" провел внутри первого тайма. Команде удалось в пас дойти до штрафной соперника. От линии поля навешивал Мишнев. Но пас получился сильный. Поэтому Горбунов, который пробивал в итоге, не сумел как следует обработать мяч. Поэтому тот полетел выше ворот.

Неплохая атака вышла у "Мариуполя" на 35-й минуте. Прошел пас на Вакулу, который пяткой сбросил его на Горбунова, сделавшего забегание по флангу. Но защитник так и не сумел как следует распорядиться. У него вышел не то удар, не то прострел. Но как на удар, то слишком неточно, а как на прострел – то никого из партнеров не было, чтобы его замкнуть.

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На 40-й минуте "АЗ" получил право на опасный штрафной. Пробивал Аувеян. Но мяч зацепил игрока в стенке и пролетел мимо штанги. При этом неизвестно, Худжамов спас бы команду, хотя и среагировал на удар.

Через минуту очередная контратака "АЗ", после которой Боаду пробивал головой после навеса. Но опять мимо.

Худжамов спас "Мариуполь" от пропущенного гола и в начале второго тайма. И снова опасно пробивал Стенгс. И на этот раз игрок целил в угол ворот. На 62-й минуте Боаду забил гол. Но арбитр его не засчитал. В этой атаке нападающий подыграл себе рукой.

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Проходит две минуты – и снова момент у "АЗ". И снова Аувеян решился на дальний удар. И снова Худжамов продемонстрировал великолепную реакцию, переведя мяч на угловой.

На 74-й минуте команды обменялись атаками. Очередная атака "АЗ" закончилась сейвом Худжамова. В ответ за азовцев пробивал Танковский. Но удар низом не стал проблемой для голкипера.

После этого игроки команды-гостей имели еще несколько возможностей. Но каждый раз "Мариуполь" спасал Худжамов.

Зато когда "Мариуполь" пытался выйти в атаку, то у Танковского не получилось отдать пас на обострение – его перехватили.

Хотя в последние минуты встречи именно "Мариуполь" имел несколько возможностей отличиться. Но удара Вакулы не хватало точности. Проход Кирюханцева заблокировали.

Видеообзор матча Маріуполь – АЗ

В итоге "сухая" ничья. "АЗ" 18 раз пробивал по воротам (7 в створ ворот). В то время как у "Мариуполя" – всего четыре удара, один из которых летел в ворота. Но эта ничья оставляет шансы украинской команде на проход в плей-офф квалификации Лиги Европы.