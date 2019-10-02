"Мариуполь" обыграл львовский "Рух" и вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Определился последний участник 1/8 финала Кубка Украины. Им стал "Мариуполь", который на выезде обыграл львовский "Рух".

Рух – Мариуполь 0:1

Гол: Горбунов, 75

Удаление: Эрнест, 77 (Рух)

Матч должен был состояться еще 25 сентября, когда состоялись и другие матчи 1/16 Кубка Украины. Но на этот день перенесли матч "Мариуполя" против киевского "Динамо". Поэтому "Рух" и "Мариуполь" сыграли аж 2 октября.

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Все в матче решил единственный гол, который был забит на 75-й минуте. "Мариуполь" получил право на штрафной удар недалеко от ворот соперника. у мяча были Горбунов и Федорчук. Пробил первый, который, перебросив стенку, отправил мяч под перекладину ворот.

А через несколько минут "Рух" остался в меньшинстве. Эрнест, который вышел на замену, грубо сыграл против соперника, который был без мяча. За что и получил прямую красную карточку.

"Мариуполь" выходит в 1/8 финала Кубка Украины. Своего соперника клуб узнает уже в четверг, 3 октября, во время жеребьевки.

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