"Мариуполь" планирует сыграть несколько матчей на поле соперника из-за строительства на стадионе

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"Мариуполь" может сыграть несколько матчей на выезде / ФК "Мариуполь"

Футбольный клуб "Мариуполь" планирует обновление на стадионе имени Владимира Бойко. Из-за того, что ремонтные работы могут затянуться, в клубе не исключают того, что им придется сыграть несколько матчей подряд на выезде.

Информацию об этом подтвердил вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин, коментируя возможны обновления на стадионе.

"На данный момент проходят обязательные процедуры по подготовке (утверждении проекта, тендер и другие). Надеемся, что в следующем году на стадионе появится новое травяное поле из современной "начинки" (дренажная система, подогрев прикорневого слоя, система автоматического полива). Строительство займет два-три месяца. Если до начала чемпионата не закончатся, то будем договариваться с соперниками, чтобы перенести матчи первого круга на их поле. Еще будут установлены электронные турникеты. Параллельно запустим продажу билетов на нашем сайте. Любой болельщик из дома, сможет заказать билет, распечатать его и не стоять в очередях возле касс", – заверил Андрей Санин.

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Напомним, "Мариуполь" играет на стадионе имени Владимира Бойко, который есть в муниципальной собственности. Он рассчитан на 12680 мест. Из них под крышей – 8605, открытых – 4075. Однако играть матчи еврокубков в Мариуполе команда не может. Но не из-за стадиона, а из-за немалой удаленности от международных аэропортов. Ближайший – в Запорожье, который за 5-6 часов езды от Мариуполя. По правилам УЕФА, аэропорт должен быть максимум в 2 часах дороги от места проведения матча.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт ФК Мариуполь Футбол
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