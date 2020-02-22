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"Заря" на выезде победила "Мариуполь" благодаря голам новичка и Леднева: видео

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Мариуполь – Заря: результат и видео голов

В субботу, 22 февраля, в матче открытия 19-го тура УПЛ "Мариуполь" дома проиграл "Заре" – 1:2.

Мариуполь – Заря 1:2

Голы: Мишнев, 68 – Перович, 61, Леднев, 66

В первом тайме команды показали равный футбол, но отдельно стоит отметить момент новичка луганчан Михаила Перович. На 42-й минуте ударил из центра штрафной и после рикошета мяч катился в ворота, где Гальчук чудом успел накрыть сферу.

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После перерыва "Заря" смогла открыть счет в матче. Тимчик с правого фланга прострелил во вратарскую "азовцев", и тот же Михаил Перович в борьбе с Чоботенко переправил мяч в ворота – 0: 1.

За несколько минут гости стадиона "Ильичевец" удвоили свое преимущество – Богдан Леднев пробил со штрафного метров с 27-ми, и мяч, ударившись о газон перед голкипером, оказался в воротах.

Через 2 минуты "Мариуполь" отыграл один мяч усилиями Дмитрия Мишнева. Он сам вошел в штрафную соперника и низом точно пробил под дальнюю штангу.

Таким образом, "Заря" на некоторое время поднялась на 2 место (37 очков) в турнирной таблице УПЛ, а "Мариуполь" с 22-ю баллами продолжает оставаться шестым.

Видеообзор матча ожидайте позже ...

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Заря ФК Мариуполь
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