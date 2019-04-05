Марьян Швед обогнал отца и близок к историческому рекорду "Карпат"

В первом туре второго этапа УПЛ "Карпаты" разбили Ворсклу со счетом 4:0. Два гола в составе своей команды оформил Марьян Швед, тем самым доведя количество голов в чемпионате до 13-ти.

Практически нет сомнений в том, что 21-летний вингер останется лучшим бомбардиром львовян в этой Премьер-лиге, пишет "Команда №1".

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Карпаты провели в "вышке" 26 сезонов с 28-ти, и за этот период главных снайперов у них было 30. При этом достигали звания лучшего по голам суммарно 22 игрока. Несколько раз клубную гонку бомбардиров выигрывали Андрей Покладок (трижды), Александр Паляница, Иван Гецко, Василий Швед, Вильям Роша Батиста и Лукас Перес (все – по два раза). Очень близок к этому достижению и Марьян, который уже "переплюнул" своего отца.

В сезоне-2001/02 в составе "зелено-белых" было сразу три главных голеадора – три игрока забили по три гола. Это же самый бомбардирский результат для "Карпат" в чемпионатах Украины.

Самый высокий показатель был в сезоне-1998/99, когда Паляница и Гецко наколотили по 16 голов. Впрочем, Шведу-младшему под силу догнать бывших звезд львовского клуба. Кстати, в прошлом чемпионате он и сам разделил пальму первенства с Хорхе Карраскалем – в обоих нападавших было по шесть взятий ворот.

Что касается соотношения голов за матч, то только шесть раз лучший бомбардир забивал хотя бы по разу на два поединка. Дважды такого показателя достигали Паляница и Гецко, один раз – Покладок. Швед сейчас забивает в среднем 0,61 гола за одну игру. Так что последние девять туров чемпионата в Марьяна есть свои бомбардирские цели.

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