Марьян Швед обогнал отца и близок к историческому рекорду "Карпат"

8 Читати новину українською
Марьян Швед
Марьян Швед / Фото из открытых источников

В первом туре второго этапа УПЛ "Карпаты" разбили Ворсклу со счетом 4:0. Два гола в составе своей команды оформил Марьян Швед, тем самым доведя количество голов в чемпионате до 13-ти.

Практически нет сомнений в том, что 21-летний вингер останется лучшим бомбардиром львовян в этой Премьер-лиге, пишет "Команда №1".

Читайте также: Марьян Швед – лучший игрок месяца УПЛ

Карпаты провели в "вышке" 26 сезонов с 28-ти, и за этот период главных снайперов у них было 30. При этом достигали звания лучшего по голам суммарно 22 игрока. Несколько раз клубную гонку бомбардиров выигрывали Андрей Покладок (трижды), Александр Паляница, Иван Гецко, Василий Швед, Вильям Роша Батиста и Лукас Перес (все – по два раза). Очень близок к этому достижению и Марьян, который уже "переплюнул" своего отца.

В сезоне-2001/02 в составе "зелено-белых" было сразу три главных голеадора – три игрока забили по три гола. Это же самый бомбардирский результат для "Карпат" в чемпионатах Украины.

Самый высокий показатель был в сезоне-1998/99, когда Паляница и Гецко наколотили по 16 голов. Впрочем, Шведу-младшему под силу догнать бывших звезд львовского клуба. Кстати, в прошлом чемпионате он и сам разделил пальму первенства с Хорхе Карраскалем – в обоих нападавших было по шесть взятий ворот.

Что касается соотношения голов за матч, то только шесть раз лучший бомбардир забивал хотя бы по разу на два поединка. Дважды такого показателя достигали Паляница и Гецко, один раз – Покладок. Швед сейчас забивает в среднем 0,61 гола за одну игру. Так что последние девять туров чемпионата в Марьяна есть свои бомбардирские цели.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Тимошенко не ответила в течение 24 часов на предложение вести дебаты между Порошенко и Зеленским
сегодня
1651
Теги: Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Футболистов "Челси" застали в ночном клубе, Баркли уехал под утро: фото
сегодня 16:27 Футболистов "Челси" застали в ночном клубе, Баркли уехал под утро: фото
27
Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
1 апреля 20:28 Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
1250
НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты
сегодня 12:31 НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты
286
Баскетболист НБА курьезно упал с двухметровой высоты после красивого данка: видео
сегодня 12:38 Баскетболист НБА курьезно упал с двухметровой высоты после красивого данка: видео
24
Топ-10 украинских футболистов-красавчиков
сегодня 08:18 Топ-10 украинских футболистов-красавчиков
Олена Кандяк 40
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук