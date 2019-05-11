Марьян Швед официально покидает "Карпаты": клуб попрощался с футболистом ярким видео

"Карпаты" в своем официальном Twitter объявили об уходе нападающего Марьяна Шведа в шотландский "Селтик".

Таким образом, украинец покинул львовский клуб и продолжит карьеру в новой команде в следующем сезоне. В конце января шотландский клуб подписал контракт с украинцем на 4,5 года.

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"Марьян Швед покидает Карпаты. Спасибо за все. Успехов в составе Селтика", – добавляется в надписи под видео.

Мар'ян Швед залишає Карпати. Дякуємо за все! Успіхів у складі @CelticFC pic.twitter.com/bSjQO8McZI — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 11 мая 2019 г.

В нынешнем сезоне Швед провел за львовян 24 матча в чемпионате Украины, забив 14 голов и отдав 3 результативные передачи. Всего на его счету 55 поединков за команду, в которых он отличился 23 раза.

"Селтик" в этом сезоне в восьмой раз подряд выиграл чемпионство Шотландии.

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