Марьян Швед официально покидает "Карпаты": клуб попрощался с футболистом ярким видео
"Карпаты" в своем официальном Twitter объявили об уходе нападающего Марьяна Шведа в шотландский "Селтик".
Таким образом, украинец покинул львовский клуб и продолжит карьеру в новой команде в следующем сезоне. В конце января шотландский клуб подписал контракт с украинцем на 4,5 года.
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"Марьян Швед покидает Карпаты. Спасибо за все. Успехов в составе Селтика", – добавляется в надписи под видео.
В нынешнем сезоне Швед провел за львовян 24 матча в чемпионате Украины, забив 14 голов и отдав 3 результативные передачи. Всего на его счету 55 поединков за команду, в которых он отличился 23 раза.
"Селтик" в этом сезоне в восьмой раз подряд выиграл чемпионство Шотландии.
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