Марьян Швед получил травму и может больше не сыграть за "Карпаты"
Стали известны детали травмы украинского футболиста "Селтика", который выступает на правах аренды за "Карпаты", Марьяна Шведа.
Как сообщает шотландское издание Daily Record со ссылкой на главного тренера львовян Фабри Гонсалеса, у футболиста сборной Украины диагностировали разрыв мышцы бедра.
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Швед – один из наших лучших футболистов, и его отсутствие сделало матч с "Шахтером" гораздо сложнее. Марьян получил тяжелую травму, у него разрыв мышцы бедра. Он пройдет обследование, но мы не знаем, насколько серьезны повреждения,
– сказал Гонсалес.
Как отмечает издание, травма Марьяна может быть достаточно серьезной, чтобы тот больше не сыграл за "Карпаты" в текущем сезоне.
К слову, полузащитник до конца сезона выступает за "Карпаты" на правах аренды, после чего Швед отправится "Селтик", куда украинский клуб продал его в конце января.