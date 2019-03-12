Марьян Швед получил травму и может больше не сыграть за "Карпаты"

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Марьян Швед получил травму
Марьян Швед получил травму / ФК "Карпаты"

Стали известны детали травмы украинского футболиста "Селтика", который выступает на правах аренды за "Карпаты", Марьяна Шведа.

Как сообщает шотландское издание Daily Record со ссылкой на главного тренера львовян Фабри Гонсалеса, у футболиста сборной Украины диагностировали разрыв мышцы бедра.

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Швед – один из наших лучших футболистов, и его отсутствие сделало матч с "Шахтером" гораздо сложнее. Марьян получил тяжелую травму, у него разрыв мышцы бедра. Он пройдет обследование, но мы не знаем, насколько серьезны повреждения,
– сказал Гонсалес.

Как отмечает издание, травма Марьяна может быть достаточно серьезной, чтобы тот больше не сыграл за "Карпаты" в текущем сезоне.

К слову, полузащитник до конца сезона выступает за "Карпаты" на правах аренды, после чего Швед отправится "Селтик", куда украинский клуб продал его в конце января.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта ФК Карпаты Марьян Швед
Источник: 24 Канал
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