Маркевич консультирует клуб из Первой лиги, который возглавляет его сын

Бывший тренер, а сейчас глава комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич помогает консультациями клубу из Первой лиги.

Главный тренер "Агробизнеса" Остап Маркевич ответил на вопрос, советуется ли с Мироном Маркевичем по игровым вопросам.

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Конечно, здесь даже не нужно никаких предположений. С таким опытным человеком я обязан советоваться.

Каких-то глобальных вопросов мы не решаем. Есть определенные моменты, которые мы улучшаем в нашей игре с помощью советов отца,

– цитирует Остапа Маркевича пресс-служба ФК "Рух".

К слову, в прошлом сезоне "Агробизнес" сохранил право выступать в Первой лиге лишь в матчах плей-офф. В новой кампании, теперь уже под руководством Маркевича-младшего, команда из Волочиска после 5 туров набрала 10 очков и вместе с "Ингульцом" возглавляет турнирную таблицу.

Стоит напомнить, что Мирон Маркевич уже два года не работает главным тренером. После 2016 года, когда он ушел из "Днепра", его пригласили на работу в комитет национальных сборных, который он возглавил.