Маркевич отказался возглавить лидера чемпионата Украины

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Мирон Маркевич / Фото из открытых источников

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич отказался возглавить "Рух".

Мирон Маркевич, который за карьеру добивался успехов с "Металлистом", возглавлял сборную Украины и выводил "Днепр" в финал Лиги Европы, имел хорошее предложение от львовского "Рух", сообщает "Динамомания".

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Отмечается, что "Рух" также вел переговоры с Олегом Лужным и Сергеем Ковальцем, но сейчас приоритетным кандидатом считается Юрий Бакалов.

Президент львовского клуба Григорий Козловский ранее заявлял, что имя нового главного тренера станет известно в конце нынешней недели. Предыдущий наставник команды Леонид Кучук покинул свой пост 10 декабря.

На данный момент "Рух" лидирует в Первой лиге с 39 очками после 19 туров. Весной, в первом матче после зимнего перерыва львовяне сыграют против "Агробизнеса".

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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