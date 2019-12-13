Маркевич отказался возглавить лидера чемпионата Украины

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич отказался возглавить "Рух".

Мирон Маркевич, который за карьеру добивался успехов с "Металлистом", возглавлял сборную Украины и выводил "Днепр" в финал Лиги Европы, имел хорошее предложение от львовского "Рух", сообщает "Динамомания".

Читайте также: Российский клуб неожиданно поздравил тренера украинской команды с юбилеем

Отмечается, что "Рух" также вел переговоры с Олегом Лужным и Сергеем Ковальцем, но сейчас приоритетным кандидатом считается Юрий Бакалов.

Президент львовского клуба Григорий Козловский ранее заявлял, что имя нового главного тренера станет известно в конце нынешней недели. Предыдущий наставник команды Леонид Кучук покинул свой пост 10 декабря.

На данный момент "Рух" лидирует в Первой лиге с 39 очками после 19 туров. Весной, в первом матче после зимнего перерыва львовяне сыграют против "Агробизнеса".