Марта Костюк зачехлила ракетку на соревнованиях WTA в Люксембурге

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла преодолеть стадию 1/16 финала на соревнованиях WTA в Люксембурге. Украинка проиграла 79 ракетке мира Лауре Зигемунд.

Лаура Зигемунд – Марта Костюк 2:1 (4:6, 7:5, 6:2)

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В первом сете обе теннисистки удачно играли на своих подачах. В первом гейме немка имела единственный брейк-пойнт в сете, но не воспользовалась им. В то же время 17-летняя Марта свой единственный брейк-пойнт использовала в десятом гейме и выиграла партию.

Вторую партию лучше начала украинка. Оформив брейк, Марта повела 2:0, но сразу проиграла свою подачу. В шестом гейме украинка второй раз отобрала подачу Лауры и повела 5:3. После этого 31-летняя немка выиграла 4 гейма подряд, а затем и сет.

Третий сет Костюк начала крайне неудачно. Марта проиграла 4 гейма подряд, после чего впервые в сете сумела защитить свою подачу. В следующем гейме Марта отобрала подачу немки и казалось, что интрига в матче восстановится.

Но Лаура выиграла два гейма подряд и довела матч до победы. Поединок длился почти два с половиной часа.