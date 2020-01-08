Машина российского гонщика с украинским штурманом сгорела во время гонки "Дакар"

Автомобиль российского пилота Владимира Васильева сгорел в ходе ралли-марафона "Дакар". Его штурманом украинец Виталий Евтехов.

На 285-м км спецучастка машина Mini команды X-raid G-Energy загорелась, сообщили на сайте гонки. Васильев и штурман Виталий Евтехов не пострадали.

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По предварительным данным возгорание произошло из-за того, что лопнула трубка высокого давления в топливной системе. Топливо вытекло и попало на горячие поверхности агрегатов моторного отсека. Машина выгорела полностью. Поэтому команда покинула "Дакар".

Стоит отметить, что в то время их автомобиль показывал девятое время на третьем этапе, а в генеральной квалификации был на одиннадцатом месте.

В этом году ралли-рейд "Дакар" впервые в истории проходит на территории Саудовской Аравии. До 2008 году он проходил в Северной Африке, а до этого одиннадцать последних лет – в Южной Америке. Гонки перенесли туда из-за террористических угроз в Мавритании, что привело к отмене гонки 2008 года – последней в Африке.