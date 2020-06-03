Во вторник, 2 июня, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

"Карпаты" заявили о вспышке COVID-19 в команде

Львовские "Карпаты" после повторного тестирования на COVID-19 заявили о вспышке вируса в команде. Клуб вынужденно уходит на карантин.

Читайте также УПЛ перенесет очередной матч "Карпат": клуб будет доигрывать сезон молодежным составом

Клуб сообщил, что 2-го июня получил меньше половины положительных результатов тестирования, которые футболисты сдали накануне. В целом тестирование прошли 65 человек.

Что известно о коронавирусе в "Карпатах"

30 мая у футболистов и персонала "Карпат" выявили положительные тесты на COVID-19. Положительный тест подтвердил футболист Владислав Дубинчак.

По информации СМИ, еще один положительный тест сдал работник клуба и игрок молодежного состава.

Из-за этого поединок "Карпаты" – "Мариуполь" не состоялся 31 мая. В "Карпатах" заявили, что клуб не будет обжаловать решение УПЛ, если им засчитают техническое поражение.

"Мариуполь" вроде не будет протестовать против переноса матча с "Карпатами". Игра может быть перенесена в Мариуполь.

Следующий матч "Карпаты" должны были сыграть 7 июня против "Ворсклы" в Полтаве.

Формула-1 официально выходит из карантина

Новый сезон Формулы-1, который до сих пор не стартовал из-за пандемии COVID-19, официально начнется 5 июля. Первое гран-при сезона состоится в Австрии.

Календарь сезона-2020

Гран-при Австрии 3 – 5 июля

Гран-при Австрии 10 – 12 июля

Гран-при Венгрии 17 – 19 июля

Гран-при Великобритании 31 июля – 2 августа

Гран-при Великобритании 7 – 9 августа

Гран-при Испании 14 – 16 августа

Гран-при Бельгии 28 – 30 августа

Гран-при Италии 4 – 6 сентября

"Шахтер" узнал где и как будет играть в Лиге Европы

Приостановленные из-за пандемии COVID-19 розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/2020 планируют доиграть. Вслед за Германией решающие матчи хочет провести и Португалия. УЕФА рассматривает возможные варианты формата доигрывания Лиги чемпионов и Лиги Европы.

К теме Матчи Лиги чемпионов состоятся в Германии: турнир завершат в необычном формате

Один из вариантов доигрывания еврокубков – так называемый формат "финала восьми". Все стадии, начиная с 1/4 финала, пройдут в один матч с перерывом между играми в 7 – 10 дней.

Команды будут играть в Лиссабоне (Португалия). Клубам будут предоставлены отели, тренировочные поля и другие необходимые условия. Подобная система позволит избежать лишних перелетов.

Серия А официально объявила о датах возобновления сезона

Итальянская Серия вернется уже через три недели. Опубликован официальный календарь до конца сезона.

Чемпионат Италии возобновится 20 июня двумя перенесенными матчами 25-го тура: "Торино" – "Парма" и "Верона" – "Кальяри".

21 июня состоятся еще два перенесенных поединка 25-го тура Серии А: "Аталанта" Руслана Малиновского встретится с "Сассуоло", "Интер" сыграет с "Сампдорией".