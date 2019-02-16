Мать звездного игрока НБА забила сумасшедший бросок с центра площадки: видео

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Стефан и Соня Карри
Стефан и Соня Карри / ABC7 News

Мать звездного баскетболиста "Голден Стэйт" Стефена Карри Соня Карри отметилась невероятным броском с центра площадки во время Матча всех звезд НБА.

Соня Карри выступала с отцом баскетболиста Деллом Карри, который также в свое время играл в НБА, и в нетрадиционном стиле попала в кольцо со сверхдальней дистанции, что вызвало бурю оваций у публики.

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Интересно, что на Матче всех звезд НБА предполагается множество конкурсов и шоу, которые проводятся в течение всего уик-энда.

Сборная молодых восходящих звезд США выиграла у сборной остального мира со счетом 161: 144 в одном из таких поединков.

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Теги: Спорт Баскетбол
Источник: 24 Канал
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