Матч чемпионата Испании закончился массовой дракой футболистов и зрителей: видео

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Матч чемпионата Испании закончился массовой дракой футболистов и зрителей: видео

Матч четвертого дивизиона Испании между футбольными клубами "Эсиха" и "Херес" закончился дракой с участием футболистов и зрителей.

В конце матча несколько фанатов выбежали на поле и начали драку с футболистами команды-хозяев. Еще во время игры они неоднократно выкрикивали различные высказывания в сторону футболистов.

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Видео драки фанатов и футболистов в чемпионате Испании

Сам матч закончился вничью 0:0.

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Теги: Футбол Спорт
Источник: 24 Канал
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