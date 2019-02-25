Матч чемпионата Испании закончился массовой дракой футболистов и зрителей: видео
Матч четвертого дивизиона Испании между футбольными клубами "Эсиха" и "Херес" закончился дракой с участием футболистов и зрителей.
В конце матча несколько фанатов выбежали на поле и начали драку с футболистами команды-хозяев. Еще во время игры они неоднократно выкрикивали различные высказывания в сторону футболистов.
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Видео драки фанатов и футболистов в чемпионате Испании
Сам матч закончился вничью 0:0.
Источник: 24 Канал
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