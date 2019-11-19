Матч "Динамо" – "Заря" перенесли: новая дата

Поединок 17-го тура Favbet Лиги "Динамо" – "Заря" перенесен на один день. Причиной стало обращение киевского клуба.

Предварительно матч был запланирован на субботу, 7 декабря. Однако "Динамо" обратилось к руководству УПЛ с просьбой перенести игру на воскресенье, 8 декабря. Начало игры осталось без изменений – 17:00.

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На сайте УПЛ указано, что матч перенесли по просьбе "Динамо", а "Заря" не была против такого решения. Киевский клуб не указывает причины переноса матча.

Стоит отметить, что обычно матчи в чемпионате переносят из-за попыток команд иметь больше времени для подготовки к выступлению в еврокубках. Однако "Динамо" в матче Лиги Европы сыграет 28 ноября (против шведского "Мальме" на выезде), а следующий – аж 12 декабря (домашняя игра против швейцарского "Лугано"). Поэтому причина переноса матча пока остается неизвестной.