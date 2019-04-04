Матч "Ингулец" – "Карпаты" в Кубке Украины перенесли на другой стадион

В воскресенье, 7 апреля, состоятся матчи четвертьфинала Кубка Украины. Из-за повышенного ажиотажа вокруг матча "Ингулец" – "Карпаты", игру пришлось перенести на другой стадион.

Матч "Ингулец" – "Карпаты" должен был состояться на стадионе в поселке Петрово, что в Кировоградской области. Там выступает "Ингулец". Однако местная арена вмещает лишь 1720 зрителей. В то время как желающих увидеть матч вживую – значительно больше.

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"Учитывая повышенный ажиотаж, эту игру перенесли в Александрию, на стадион "Ника", – говорится в сообщении на сайте "Карпат".

Матч начнется, как и запланировано, – в 14:00.

Что касается остальных матчей, то игра "Львов" – "Заря" состоится на львовском стадионе "Украина". Начало в 14:00. Два матча начнутся в 17:00 – "Днепр-1" сыграет против полтавской "Ворсклы" на "Днепр Арена". А на стадионе "Металлист" в Харькове донецкий "Шахтер" будет противостоять киевскому "Динамо".