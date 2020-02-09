Матч "Манчестер Сити" против "Вест Хэма" срочно перенесли

Поединок 26 тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом" перенесли. Команды должны были встретиться в воскресенье, 9 февраля.

В своем твиттере "Манчестер Сити" сообщил, что матч перенесен из-за погодных условий.

Заслуживает внимания: Партнеры Зинченко провели горячий разговор с Гвардиолой и выразили тренеру претензии

MATCH POSTPONED



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.



#MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM — Manchester City (@ManCity) February 9, 2020

Отметим, что ни Александр Зинченко, ни Андрей Ярмоленко не сыграли бы в поединке. Зинченко отбывает дисквалификацию за удаление в игре с "Тоттенхэмом".

Вместе с тем Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от травмы.

В то же время другой матч чемпионата Англии "Шеффилд Юнайтед" – "Борнмут" состоится.

Также перенесено игру в рамках немецкой Бундеслиги между "Боруссией" и "Кельном". Команды должны были встретиться в рамках 21 тура.

В "Боруссии" также сообщили, что игру перенесли из-за погодных условий.

#BMGKOE has been called off due to Storm Sabine as safe travel for fans can't be guaranteed. The decision was taken after an analysis of the weather forecast this morning. A new date for the game has not yet been decided.#DieFohlen pic.twitter.com/fbKq6KLUh4 — Gladbach (@borussia_en) February 9, 2020

Центральный матч 21 тура "Бавария" – "Лейпциг" состоится.

По информации СМИ, на Европу надвигаются мощные ураганы. В Германию надвигается ураган Забине, а в Великобритании – ураган Сиара.