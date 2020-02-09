Матч "Манчестер Сити" против "Вест Хэма" срочно перенесли
Поединок 26 тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом" перенесли. Команды должны были встретиться в воскресенье, 9 февраля.
В своем твиттере "Манчестер Сити" сообщил, что матч перенесен из-за погодных условий.
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Отметим, что ни Александр Зинченко, ни Андрей Ярмоленко не сыграли бы в поединке. Зинченко отбывает дисквалификацию за удаление в игре с "Тоттенхэмом".
Вместе с тем Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от травмы.
В то же время другой матч чемпионата Англии "Шеффилд Юнайтед" – "Борнмут" состоится.
Также перенесено игру в рамках немецкой Бундеслиги между "Боруссией" и "Кельном". Команды должны были встретиться в рамках 21 тура.
В "Боруссии" также сообщили, что игру перенесли из-за погодных условий.
Центральный матч 21 тура "Бавария" – "Лейпциг" состоится.
По информации СМИ, на Европу надвигаются мощные ураганы. В Германию надвигается ураган Забине, а в Великобритании – ураган Сиара.
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