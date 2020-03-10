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Матч Польша – Украина пройдет без зрителей.: в стране отменяют массовые мероприятия

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Власти Польши во вторник, 10 марта, объявили о введении ряда мер для борьбы с распространением коронавируса. В том числе отменены массовые собрания и мероприятия.

Об этом сообщает wyborcza.pl со ссылкой на заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого.

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Никаких подробностей насчет спорта пока нет, однако не исключено, что контрольный матч Польша – Украина 31-го марта может не состояться или пройдет без болельщиков.

Отмечается, что матчи чемпионата Польши по футболу (Екстракляса) пройдут при пустых трибунах.

Ранее Спорт24 сообщал, что "сине-желтые" также могут сыграть без болельщиков со сборной Франции на "Стад де Франс" – спарринг состоится 27 марта.

Главное о Covid-19

  • По состоянию на 10 марта китайским коронавирусом количество заболевших возросло до 114 452 человек, из них умерли более 4 тысячи человек. Выздоровели 62 тысячи человек.
  • Коронавирус распространился на все европейские страны, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – свыше 9 тысяч человек.
  • В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.
  • Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
  • Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел черновчанин, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает нужное лечение.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Новости Польши Сборная Украины по футболу Футбол
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