Матч против Сербии был в определенной степени подготовкой к Евро-2020, – Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию после матча с командой Сербии, в которой украинцы сыграли вничью 2:2.

Как это было: Украина на последней минуте вырвала ничью в матче отбора на Евро-2020 с Сербией: видео

– Ваши подопечные начали действовать в нужном им стиле, только пропустив мяч. Что мешало им это делать с первых минут?

– Я сам поставил им такой вопрос. Мне не понравилось начало ни первого, ни второго тайма. Первые минут 10 мы выглядели растерянными. Возможно, это связано с тем, что на поле вышли несколько футболистов, которые играли меньше в предыдущих матчах. Хотя в целом они проявили себя хорошо, в частности, Сидорчук, Коваленко.

Хорошо действовали и игроки, которые вышли на замену. В тот момент, когда нам были нужны свежие силы, они проявили себя с наилучшей стороны. Беседин даже забил мяч.

– Давали ли вы указание Пятову идти в штрафную соперников на последних минутах, когда Украина уступала в счете?

– Думаю, он сделал это инстинктивно. Недавно в похожей ситуации Андрей заработал пенальти для своей команды в Лиге чемпионов. Считаю, он поступил верно, уйдя в атаку. Нам обязательно нужно было заработать здесь очки, чтобы решить задачу. Мы ее и решили, сравняли счет, пусть даже не в этом эпизоде.

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– Какое сейчас состояние у Евгения Коноплянки, и был ли он готов играть?

– Коноплянка пропустил несколько недель, у него была травма приводящей мышцы. Евгений восстановился, но полноценно не тренировался после этого с клубом, а когда приехал к нам, заболел. В целом он был готов играть, и, если бы это было нужно, мы бы его выпустили. Евгений – профессионал. Если бы мы почувствовали, что нам в игре нужен именно он, я, конечно, воспользовался бы возможностью выпустить его на поле.

– Насколько логичным был последний гол в поединке учитывая результаты сборной Украины в отборе, где она не проиграла ни одного матча?

Я доволен тем, как команда провела этот квалификационный турнир. Несмотря на то, что путевку в финальную часть Евро мы завоевали заранее, для нас было очень важно сыграть сегодня хорошо. Мы понимали, что Сербия дома выступает уверенно, ее игроки представляют хорошие клубы. В целом это очень сильная команда, и для нас было важно не проиграть здесь и заработать очко, которое позволило бы сборной Украины сеяться из первой корзины при жеребьевке финального турнира.

Что касается гола на последних минутах, то, повторюсь, мы провалили начало обоих таймов, были необязательные ошибки. Наша команда была непохожей на себя, случился такой отрезок, когда мы ошиблись четыре-пять раз подряд. В эпизоде ​​со вторым пропущенным мячом команда растянулась на поле, чего нельзя было допускать. В этих моментах мы сыграли не очень квалифицированно, поэтому пришлось отыгрываться. Мы не отказались от своей игры, немного перестроились, выпустили свежих футболистов, нашли возможность для атак, особенно правым флангом. Считаю, наш второй гол является заслуженным.

– Вопрос о жеребьевке финального турнира. У вас есть какие-то пожелания относительно возможных соперников?

– Если честно, я даже не хочу об этом думать. Я знаю, что такое футбол. Каким будет жребий, таким мы его и примем. Для меня сегодняшний матч уже был в какой-то мере подготовкой к финальной стадии. Мы дали возможность сыграть тем, кто ранее имел меньше времени на поле. Прекрасно сыграли, повторюсь, Сидорчук, Коваленко. То же самое могу сказать о Цыганкове, хорошо вошли в игру Шахов, Беседин. Это футболисты, которые сегодня заработали для себя большой плюс на будущее. Теперь я могу быть уверенным, что эти исполнители, выходя или на замену или в стартовом составе, не изменят структуры нашей игры, а будут действовать в таком же плане, как наши ведущие игроки.