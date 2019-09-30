Матч "Шахтера" с "Аталантой" рассудит опытная немецкая бригада арбитров

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Аталантой" доверили немецкому арбитру Тобиасу Штилеру. Для немца это вторая игра с участием дончан.

Ассистентами рефери будут Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн. Видеопомощник рефери Бастиан Данкерт, а его ассистент – Феликс Цваер. Четвертый рефери Марко Фритц.

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Для Штилера это второй матч с участием "Шахтера". Впервые он работал на матче "горняков" на групповом этапе Лиги Европы сезона 2016/2017. Тогда дончане дома победили "Брагу".

Также Штилер работал на матче киевского "Динамо" в Лиге Европы. Немец обслуживал поединок киевлян в 2019 году против "Челси". Тогда киевляне дома проиграли 5:0.

Матч "Аталанта" – "Шахтер" состоится во вторник, 1 октября. Обзор матча читайте на сайте Спорт24.