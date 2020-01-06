Матч США с европейской сборной оказался под угрозой срыва из-за убийство иранского генерала

Сборная США по футболу 30 марта должна была провести товарищеский матч против Уэльса в Кардиффе. Однако чтобы этот матч таки состоялся, понадобятся усиленные меры безопасности.

Причиной этого издание Sky Sports называет убийство иранского генерала Сулеймани войсками США.

Больше об этом: Ликвидация Сулеймани в Ираке: что о нем известно и чем это грозит региону

Кто такой Касем Сулеймани?

Командующий спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения. Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.​



В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Приказ о ликвидации Касема Сулеймани лично отдал президент США Дональд Трамп.

После этого убийства обострилась ситуация в Персидском заливе. Иран пообещал дать жесткий ответ США. Трамп же заявил, что готов нанести ракетный удар по стране. Для этого у него есть 52 ракеты, уже нацеленные на объекты в Иране.

Именно из-за этого сборная США отменила свой тренировочный сбор, который должен был состояться в Дохе (Катар) с 5 до 25 января. Поэтому осталась в США, где проведет сбор во Флориде.

Читайте также: "Барселона" хочет купить полузащитника "Динамо", который забивал "Шахтеру" в Лиге чемпионов

При этом в Уэльсе готовятся к товарищескому матчу с США. Игра запланирована на 30 марта на стадионе в Кардиффе. Местная федерация уже готовится к повышенным мерам безопасности на этот матч. Опыт они будут применять тот, который получили во время проведения финала Лиги чемпионов в 2017 году между "Реалом" и "Ювентусом".

Стоит отметить, что перед матчем с Уэльсом США сыграют товарищеский матч с Нидерландами в Эйндховене 26 марта.