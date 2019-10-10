Матч Украина – Россия на Евро-2020 может остановить войну – российский журналист

Известный российский журналист Василий Уткин выразил желание увидеть матч сборных России и Украины на чемпионате Европы 2020 года.

Василий Уткин считает, что благодаря футболу можно примирить Украину и Россию.

Смотрите также: 20 лет матча Россия – Украина: день, когда Шевченко заставил замолчать "Лужники"

Я очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины. Только вы запомните, что это я сейчас говорю. Потому что, по-моему, сейчас мы как никогда очень близки к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта братоубийственная, плохая, ужасная война,

– заявил Уткин в ролике на своем канале в YouTube.

Он подчеркнул, что если такой матч состоится, то все поймут, что даже в ситуации эмоционального напряжения можно играть в футбол. Уткин обратил внимание на то, что в других видах спорта российские и украинские атлеты всегда соревнуются друг с другом.

"Я почему-то верю в то, что футбол способен эту ситуацию разрулить и окончательно примирить. Потому что, конечно, на Евро никто не будет разводить страны в разные стороны – уж если встретятся в плей-офф, тогда уж точно эта встреча состоится. И тогда к этому все отнесутся страшно серьезно, и, разумеется, ничего в этом случае не произойдет и все поймут, что даже в этой ситуации большого эмоционального напряжения вполне можно играть в футбол и находить общий язык. Тем более в других видах спорта наши сборные постоянно соревнуются. Хотя политики могут, как всегда, все испортить", – подчеркнул он.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что Украину и Россию не будут разводить в полуфинале или финале Евро-2020.

Читайте также: Сборная Украины не сыграет в России на групповом этапе Евро-2020

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года и состоится в 12 городах в 12 странах. Оба матча полуфинала и финал примет стадион "Уэмбли" в Лондоне.