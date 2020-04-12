"Матчи с Россией имели подтекст": легенда сборной Украины вспомнил поединки к Евро-2000

Бывший футболист сборной Украины, а сейчас главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о матче с Россией.

Ребров в комментарии zbirna.com вспомнил матчи с Россией в отборе Евро-2000.

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Матчи с Россией имели определенный подтекст, но лично я старался не обращать на это внимания. Просто настраивался на сильного противника. Тогда хватало всяких заявлений и прочего (особенно перед выездной игрой), но нас особо никто не накачивал. Писали, что Йожеф Сабо запрещал футболистам разговаривать по телефону и читать газеты, но я такого не помню. Думаю, такого и не было.

"В Киеве, конечно, была особая атмосфера, и мы не могли не порадовать своих болельщиков. Помог быстрый гол. Я тогда подал со штрафного, и Сергей Попов открыл счет в матче", – сказал Ребров.

9-го октября 1999 года сборная России принимала Украину в рамках отбора на Евро-2000. Матч проходил на московском стадионе "Лужники" и точно вошел в историю украинского футбола. Спорт24 предлагает вспомнить события того дня.

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