Матвиенко может перейти в "Арсенал" до конца месяца

Агент Юрий Данченко подтвердил переговоры лондонского "Арсенала" с "Шахтером" о трансфере Николая Матвиенко. "Канониры" хотят приобрести защитника "Шахтера" до конца зимнего трансферного окна.

Агент Матвиенко надеется, что переговоры будут успешными и футболист переедет в Лондон.

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В последнее время мы с коллегами постоянно контактируем с представителями "Арсенала", проводим встречи. Доверенные лица "канониров" уже связывались с "Шахтером", и мы надеемся, что эти переговоры будут успешными,

– цитирует Данченко "Команда №1".

По словам агента, для "Шахтера" продажа Матвиенко в "Арсенал" может стать знаковой.

"Горняки" не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но "Арсенал" хочет совершить сделку до 1 февраля – в нынешнее трансферное окно,

– добавил Данченко.

На вопрос о сумме трансфера он ответил, что не может рассказать детали. "Скоро все узнаете", – резюмировал Данченко.