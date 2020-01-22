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Матвиенко может перейти в "Арсенал" до конца месяца

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Николай Матвиенко / 24 канал

Агент Юрий Данченко подтвердил переговоры лондонского "Арсенала" с "Шахтером" о трансфере Николая Матвиенко. "Канониры" хотят приобрести защитника "Шахтера" до конца зимнего трансферного окна.

Агент Матвиенко надеется, что переговоры будут успешными и футболист переедет в Лондон.

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В последнее время мы с коллегами постоянно контактируем с представителями "Арсенала", проводим встречи. Доверенные лица "канониров" уже связывались с "Шахтером", и мы надеемся, что эти переговоры будут успешными,
– цитирует Данченко "Команда №1".

По словам агента, для "Шахтера" продажа Матвиенко в "Арсенал" может стать знаковой.

"Горняки" не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но "Арсенал" хочет совершить сделку до 1 февраля – в нынешнее трансферное окно,
– добавил Данченко.

На вопрос о сумме трансфера он ответил, что не может рассказать детали. "Скоро все узнаете", – резюмировал Данченко.

  • Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 5 миллионов евро.
  • В этом сезоне Матвиенко сыграл за "горняков" 21 матч. В его активе гол и результативная передача.
  • По информации СМИ, посредниками в потенциальном трансфере будут известный агент Артуро Каналес и его партнер украинец Олег Смалийчук.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Арсенал Шахтер Трансферы
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