Мазяр покинул "Горняк-Спорт" по состоянию здоровья, а уже через сутки он возглавил "Львов"

В понедельник, 9 сентября, 41-летний украинский специалист Владимир Мазяр покинул пост главного тренера "Горняк-Спорта".

По информации президента клуба с Горишних Плавней Петра Каплуна, с Мазяром расторгли контракт по соглашению сторон и в связи с ухудшением здоровья тренера.

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Как сообщил президент ФК "Горняк-Спорт" Петр Каплун, клуб прекратил сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Мазяром по соглашению сторон и в связи с ухудшением здоровья 41-летнего специалиста,

– говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Интересно, что уже 10 сентября Мазяр был назначен главным тренером ФК "Львов", который выступает в украинской Премьер-лиге. О состоянии здоровья специалиста его новый клуб не сообщил.

До этого 41-летний тренер работал в Каменской "Стали", "Вересе", "Руси", "Полесье" и казахстанском "Акжайыке".

Дебютировать в качестве тренера ПФК "Львов" Владимир Мазяр может 15 сентября, когда команда в чемпионате сыграет с "Колосом".