"Медиа Группа Украина" запускает третий футбольный телеканал – "Футбол 3". Об этом стало известно на презентации "Медиа Группы Украина" для провайдеров платного телевидения, которая состоялась 7 ноября в рамках телеком-конференции #TIM 2019: Telecom, IT, Media.

Третий футбольный телеканал начнет свое вещание уже в январе следующего года, сообщает "Телекритика". Новый вещатель не будет транслировать матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Мы приняли решение о запуске третьего спортивного канала. Этот телеканал будет называться "Футбол 3". Он появится у вас в январе. И еще одна хорошая новость – мы будем продавать этот телеканал в ОТТ. Относительно контентного наполнения мы сообщим позже – программная сетка сейчас в разработке,

– заявил Александр Ремезовский, директор департамента дистрибуции платных каналов и медиаплатформ "Медиа Группы Украина".

С нового года группа планирует убрать телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2" с аналоговых пакетов провайдеров кабельного телевидения.

С 2020 года телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2" будут доступны только на цифровых площадках. Что делать тем, у кого только аналоговая сеть? Мы сейчас над этим решением работаем. У нас есть мысли, как это решить,

– отметил Александр Ремезовский.

Что транслируют телеканалы "Футбол 1/2"?