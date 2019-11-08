"Медиа Группа Украина" запускает третий футбольный телеканал – "Футбол 3"

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"Футбол 1/2"
"Футбол 1/2" / footballua.tv

"Медиа Группа Украина" запускает третий футбольный телеканал – "Футбол 3". Об этом стало известно на презентации "Медиа Группы Украина" для провайдеров платного телевидения, которая состоялась 7 ноября в рамках телеком-конференции #TIM 2019: Telecom, IT, Media.

Третий футбольный телеканал начнет свое вещание уже в январе следующего года, сообщает "Телекритика". Новый вещатель не будет транслировать матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Мы приняли решение о запуске третьего спортивного канала. Этот телеканал будет называться "Футбол 3". Он появится у вас в январе. И еще одна хорошая новость – мы будем продавать этот телеканал в ОТТ. Относительно контентного наполнения мы сообщим позже – программная сетка сейчас в разработке,
– заявил Александр Ремезовский, директор департамента дистрибуции платных каналов и медиаплатформ "Медиа Группы Украина".

С нового года группа планирует убрать телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2" с аналоговых пакетов провайдеров кабельного телевидения.

С 2020 года телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2" будут доступны только на цифровых площадках. Что делать тем, у кого только аналоговая сеть? Мы сейчас над этим решением работаем. У нас есть мысли, как это решить,
– отметил Александр Ремезовский.

Что транслируют телеканалы "Футбол 1/2"?

  • Лигу чемпионов
  • Лигу Европы
  • Чемпионат Италии
  • Чемпионат Бельгии
  • Матчи Национальной сборной Украины
  • Лигу Наций
  • Чемпионат Испании
  • Чемпионат Франции
  • Чемпионат Германии
  • Чемпионат Украины
  • Кубок Украины
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
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