Менеджер раскрыл подробности натурализации игроков для сборной Украины

Генеральный менеджер национальных сборных Украины по баскетболу Андрей Лебедев раскрыл некоторые подробности процесса натурализации игрока для мужской команды.

Об этом он рассказал в интервью Basket.com.ua. Ранее сообщалось, что защитник "Киев-Баскета" Кейси Шеферд не будет натурализован для выступления за национальную сборную Украины.

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"Шепард, если говорим как есть, никогда не был опцией номер один. Он возник, как запасной вариант, и был запасной опцией, которую мы тоже развивали. Но ультиматума "Шепард или нет" у нас никогда не было. У нас был не один и не два кандидата, Кейси не был человеком, вокруг которого крутится планета. Да, в какой-то момент он стал единственным, но и с ним в итоге не сложилось".

Правда, что был интерес к Кори Уолдену (игрок "Партизана"), и был еще один игрок, по которому шел предметный разговор. Но с Уолденом ситуация продвинулась дальше всего, и он со своей стороны делал все, что нам нужно, выслал необходимые документы. Но по той же причине, что и в женской сборной, мы не смогли его натурализовать. Но желание у него остается, мы с ним в контакте, и если появится возможность,

– рассказал Лебедев.

Также генеральный менеджер рассказал о потенциальных кандидатах для натурализации в сборную Украины.

"Реалии таковы, что у нас есть Лукашов, есть Санон, Мишула, которые, при всем уважении, нечистые первые номера. Мишула чувствует себя более комфортно в позиции атакующего разыгрывающего. Есть подрастающие дети – тот же 18-летний Илья Заяц, который может вырасти в перспективного заднего".

Квентин Питерсон? Я ни разу не слышал, чтобы его кандидатура обсуждалась в контексте натурализации. Может я чего-то не знаю... Да, он индивидуально хороший игрок с атакующим арсеналом, но я не увидел у него какой-то мега-защиты. Брюс Мэйси – хороший игрок и парень. Его кандидатура обсуждалась точно. По Петерсону еще раз: "Николаев" был первой для него командой, в которой он сыграл плюс-минус весь сезон. О чем-то это, наверное, говорит,

– подытожил Андрей Лебедев.

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