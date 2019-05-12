Mercedes оформил 5-й дубль подряд на гран-при Испании и увеличил отрыв от Ferrari

Немецкая команда Формулы-1 Mercedes одержала победу на гран-при Испании, которое состоялось в Барселоне. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, которая стала третьей для британца в сезоне.

На втором месте финишировал финский гонщик Валттери Боттас. Последнее место на подиуме забрал голландец Макс Ферстаппен (Red Bull).

К слову: Испания может потерять этап Формулы-1

На старте гонки Льюису Хэмилтону удалось опередить партнера по команде Валттери Боттаса, который накануне выиграл квалификацию. Опередить два Mercedes пытался пилот Ferrari Себастьян Феттель, однако немец решил обгонять по внешней траектории, что оказалось неудачной идеей.

В итоге Феттеля обошел Макс Ферстаппен. А через несколько кругов Себу обошел партнер по команде Шарль Леклер. В свою очередь Хэмилтон уверенно наращивал преимущество и быстро начал обгонять круговых.

В гонке так и не было бы интриги, если бы на 46 круге не столкнулись Ландо Норрис и Лэнс Стролл. Из-за их аварии за 20 кругов до конца гонки на трассе появился safety car, поэтому Ферстаппен и пилоты Ferrari смогли приблизиться к Mercedes.

LAP 46/66



Drama with 20 laps to go



Safety Car is out as Norris and Stroll collide #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/I5nZ339kCp — Formula 1 (@F1) 12 мая 2019 г.

Однако после возобновления гонки борьбы за подиум так и не было. Феттель, хоть и приблизился к Ферстаппену, не смог атаковать нидерландца.

После этой гонки в Кубке конструкторов Mercedes набрал уже 217 очков и опережает Ferrari на 96 очков. Red Bull на третьем месте, проигрывая итальянской команде 34 очка.

В общем зачете пилотов на первое место вышел Льюис Хэмилтон (112), который обогнал партнера по команде Вальттери Боттаса (105). На третье место поднялся Ферстаппен (66), обойдя Феттеля (65). Пятерку замыкает Леклер (57).

В этом сезоне Mercedes оформил пятый подряд дубль, что является рекордом. Ни одной команде до этого не удавалось достичь такого результата.

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