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Mercedes представил вид нового болида для Формулы-1: фото

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Новый болид Mercedes W11 / twitter.com/MercedesAMGF1

Команда Mercedes представила ливрею нового болида W11, на котором гонщики будут выступать в этом сезоне Формулы-1.

Внешний вид болида мало чем отличается от предыдущего – "серебряные стрелы" оставили фирменный цвет, который перетекает в черный в конце авто. Единственное отличие от предыдущего – использование красного цвета в связи с подписанием контракта с химической корпорацией Ineos.

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Вид нового болида Mercedes (фото: twitter.com/MercedesAMGF1)

Стоит отметить, что внешний вид болида представили 10 февраля, когда и объявили про нового спонсора. 14 февраля Mercedes вживую представили сам болид.

В 2020 году за Mercedes и в дальнейшем будут выступать Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

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Боттас и Хэмилтон в костюмах, в которых будут выступать в новом сезоне (фото: twitter.com/MercedesAMGF1)

Стоит отметить, что свои ливреи уже представили Ferrari, Red Bull и Renault.

Ineos
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https://www.championat.com/auto/news-3968324-mersedes-pokazal-livreju-novoj-mashiny-formuly-1-foto.html?utm_source=copypaste
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Теги: Спорт Mercedes Формула-1
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