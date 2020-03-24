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Месси, Буффон и звезды футбола записали видео для ВОЗ с советами по поведению во время пандемии

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Всемирная организация здравоохранения совместно с ФИФА сняла видео с участием звезд футбола в рамках кампании по борьбе с коронавирусом.

В кампании по распространению видеороликов на 13 языках приняли участие 28 человек из мира футбола: Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс, Хави Эрнандес и Карлес Пуйоль (Испания), Хуан Себастьян Верон и Лионель Месси (Аргентина), Самуэль Это'о (Камерун), Алиссон Беккер (Бразилия), Радамель Фалькао (Колумбия), Мирослав Клозе, Филипп Лам и Селия Шашич (Германия), Юри Джоркаеф и Лаура Жорж (Франция), Сами Аль-Джабер (Саудовская Аравия), Хан Дуан и Сунь Вэнь (Китай), Харед Борхетти (Мексика), Яя Туре (Кот-д'Ивуар), Майкл Оуэн и Гари Линекер (Англия), Сунил Четри (Индия), Эмре Белезоглу (Турция), Карли Ллойд (США), Мидо (Египет), Парк Джи Сун (Южная Корея), Асако Такакура (Япония), Валерий Карпин (Россия).

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Все они рекомендуют соблюдать пять правил от ВОЗ:

Мыть руки

Правильно прикрывать рот при кашле

Не прикасаться к лицу

Держать дистанцию от других людей

Оставаться дома, если чувствуешь себя плохо

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Здоровье Лионель Месси ВОЗ
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