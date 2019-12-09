Месси поздравил экс-президента "Металлиста" с днем рождения и прислал ему подарок: видео

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси поздравил экс-президента "Металлиста" Александра Ярославского с юбилеем.

Бывший спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников передал Ярославскому футболку с автографом от Лионеля Месси на 60-летие.

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"Месси лично передал Ярославскому на день рождения свою футболку с автографом. Выразил свою благодарность. Знает о Александре Ярославском, много аргентинцев играло в "Металлисте". Месси подписал уже как обладатель 6 "Золотых мячей", свежая футболка", – сказал Красников в эфире "ПроФутбол".

Добавим, что бывший президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский отметил свое 60-летие 5 декабря.

Среди приглашенных были замечены звезды украинского футбола. В частности наставник национальной сборной Андрей Шевченко и экс-тренер "Металлиста" Мирон Маркевич.