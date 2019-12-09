Месси поздравил экс-президента "Металлиста" с днем рождения и прислал ему подарок: видео

15 Читати новину українською
Лионель Месси

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси поздравил экс-президента "Металлиста" Александра Ярославского с юбилеем.

Бывший спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников передал Ярославскому футболку с автографом от Лионеля Месси на 60-летие.

Смотрите также: Как звездный Месси дебютировал в Лиге чемпионов в Донецке 15 лет назад – эксклюзивные кадры

"Месси лично передал Ярославскому на день рождения свою футболку с автографом. Выразил свою благодарность. Знает о Александре Ярославском, много аргентинцев играло в "Металлисте". Месси подписал уже как обладатель 6 "Золотых мячей", свежая футболка", – сказал Красников в эфире "ПроФутбол".

Добавим, что бывший президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский отметил свое 60-летие 5 декабря.

Среди приглашенных были замечены звезды украинского футбола. В частности наставник национальной сборной Андрей Шевченко и экс-тренер "Металлиста" Мирон Маркевич.

 

Нормандский саммит в Париже: с Путиным уже произошел конфуз – видео
сегодня
4241
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Лионель Месси
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 20:39 Месси поздравил экс-президента "Металлиста" с днем рождения и прислал ему подарок: видео
Юрій Семенюк 15
сегодня 13:27 Россия могла получить более жесткое наказание от WADA за допинговый скандал
Юрій Семенюк 172
сегодня 08:00 Будет ли Усик следующим оппонентом для Джошуа? Варианты для британца
Андрій Тудовші 262
8 декабря 16:35 Команда украинца Шахова пропустила удивительный гол с сорока метров в Серии А: видео
Юрій Семенюк 105
8 декабря 16:10 Кубок мира по биатлону-2019: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 369
Новости
Больше новостей
Залиште відгук