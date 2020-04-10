Месси рассказал, переедет ли к Роналду

Звезда "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал слухи о возможном переходе в миланский "Интер". Переезд в Италию позволил бы Месси снова играть против Криштиану Роналду, который с 2018 года выступает за "Ювентус".

Лионель в своем инстаграме заявил, что информация о его переходе в "Интер" – это фейк.

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"Фейковые новости. То же самое касается информации о "Ньюэллз Олд Бойз", это неправда. Хорошо, что никто не верит в это", – написал Месси в инстаграме.



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Лионель Месси практически всю футбольную карьеру провел в "Барселоне", в которой находится с 2000 года.

За испанский клуб Лео сыграл 718 матчей, в которых забил 627 голов. В активе 32-летнего нападающего также 261 результативная передача.

Контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года.

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