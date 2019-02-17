Месси реализовал лишь 1 из 2 пенальти в матче против "Вальядолида"

У Лионеля Месси сбился прицел: в матче против испанского "Вальядолида" аргентинец упустил множество хороших моментов.

Апогеем расточительства Лио стал нереализованный пенальти в конце встречи.

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Правда, на 43 минуте Месси уже успел отличиться с точки. Большего гости "Барселоне" не подарили – в этом большая заслуга голкипера "Вальядолиду" Жорди Масипа.

Лионель Месси во время игры

Однако со счетом 1:0 "Барселона" прервала трехматчевую серию без побед.

Каталонцы набрали 54 очка и продолжают лидировать в испанской Примере.

"Барселона" – "Вальядолид": смотрите видео гола и обзор матча

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