Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов в мире: сумма доходов

Издание France Football составило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов современности. Первое место занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Дальше разместились Криштиану Роналду и Неймар.

Рейтинг доходов игроков журнал France Football составляет с 1999 года. В первом выпуске на первом месте был Роналдо с зарплатой в 10,61 миллиона евро. Но это был не Криштиану Роналду, а бразильский нападающий Роналдо, который выступал в "Интере" (это уже потом в карьере "Зубастика" будут "Реал" и "Милан").

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С этого времени рейтинг доходов игроков вырос в разы. Теперь же France Football включает в эту сумму не только зарплату игроков, но и бонусы и рекламные соглашения.

В 2020 году на первом месте – Лионель Месси. Он заработает 131 миллион евро в год. Далее за ним разместились нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (118 миллионов евро) и форвард ПСЖ Неймар (95 миллионов евро).

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Что касается тренеров, то больше всего заработает, как и в предыдущем году, наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне – 40,5 миллиона евро. На второй строчке Антонио Конте из "Интера" с доходом в 30 миллионов евро. Замыкает первую тройку тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола с зарплатой в 27,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что зарплаты в мужском и женском футболе отличаются в разы. У женщин больше всего зарабатывает чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка Карли Ллойд. Однако ее годовой доход составляет лишь 480 тысяч евро. На втором месте – ее партнерша по сборной США Меган Рапино с доходом в 415 тысяч евро. Норвежка Ада Хегерберг получает 400 тысяч евро в год.