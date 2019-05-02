Месси забил 600 голов за "Барселону": видео
Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси забил 600 голов за клуб. Юбилей выпал на первый матч полуфинала Лиги чемпионов.
В матче против "Ливерпуля" Месси оформил дубль. Второй гол нападающий забил, идеально выполнив штрафной. Именно этот гол и стал шестисотым для Месси за "Барселону".
Как это было: "Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Видео 600-го гола Месси за "Барселону"
К слову: Забитый гол Суареса стал 500-м для "Барселоны" в Лиге чемпионов
При этом первый гол за "сине-гранатовых" Месси забил ровно 14 лет назад – 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете".
Видео первого гола Месси за "Барселону"
Источник: 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии