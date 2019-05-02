Месси забил 600 голов за "Барселону": видео

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Месси забивает шестисотый гол за "Барселону"
Месси забивает шестисотый гол за "Барселону"

Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси забил 600 голов за клуб. Юбилей выпал на первый матч полуфинала Лиги чемпионов.

В матче против "Ливерпуля" Месси оформил дубль. Второй гол нападающий забил, идеально выполнив штрафной. Именно этот гол и стал шестисотым для Месси за "Барселону".

Как это было: "Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Видео 600-го гола Месси за "Барселону"

К слову: Забитый гол Суареса стал 500-м для "Барселоны" в Лиге чемпионов

При этом первый гол за "сине-гранатовых" Месси забил ровно 14 лет назад – 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете".

Видео первого гола Месси за "Барселону"

 

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Теги: Новости Спорта ФК Барселона Лионель Месси Футбол Спорт
Источник: 24 канал
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